Odliczenie VAT z faktury wystawionej za wcześnie - fiskus po wyroku NSA

W sytuacji gdy faktura została wystawiona wcześniej niż 30 dni (obecnie 60 dni), przed dokonaniem dostawy towaru i została wprowadzona do obrotu prawnego, wówczas należy ją uznać jako wystawioną niezgodnie z ww. art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, bowiem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury pierwotnej nie doszło do dostawy towaru. W takim przypadku istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej, który obliguje podatnika do wystawienia faktury korygującej w sytuacji stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka z o.o., która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i świadczą przede wszystkim usługi leasingu zarówno operacyjnego jak i finansowego. Jak wskazała spółka, z uwagi na sposób świadczenia usług leasingowych, dla realizacji umowy konieczne jest współdziałanie trzech podmiotów - dostawcy towaru, spółki jako finansującego i klienta spółki, tj. korzystającego. Z różnych przyczyn niezależnych od spółki w toku jej działalności zdarzają się sytuacje, w których odbiór przedmiotu leasingu nie następuje w przewidywanym terminie, np. z uwagi na spór dostawcy i korzystającego co do jakości przedmiotu umowy. W takim przypadku może się zdarzyć, że faktura zostanie wystawiona przez dostawcę przedmiotu wcześniej niż 30 dni przed odbiorem przedmiotu umowy, a więc dniem dokonania przez dostawcę dostawy towaru i powstania u niego obowiązku podatkowego w VAT. Oznacza to, że obowiązek podatkowy w podatku VAT u dostawcy powstanie później niż 30 dni po dniu wystawienia przez niego faktury, dokumentującej tę dostawę. Możliwe jest również w takim wypadku, że data dostawy, wskazana na fakturze, będzie nieprawidłowa - jeśli dostawca wskaże taką datę wystawiając fakturę.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w przypadku, gdy od momentu wystawienia przez dostawcę faktury do dnia odbioru towaru (i powstania obowiązku podatkowego u dostawcy) upłynie więcej niż 30 dni, będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy. Jej zdaniem, będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez dostawcę faktury, nie wcześniej jednak niż za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy, nawet jeśli od dnia wystawienia faktury do dnia odbioru towaru (i powstania obowiązku podatkowego u dostawcy) upłynęło więcej niż 30 dni.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację - wyrokiem z 5 kwietnia 2019 r,. sygn. akt III SA/Wa 1709/18. Dyrektor KIS wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, NSA - wyrokiem z 3 lutego 2023 r., sygn. akt I FSK 1574/19, oddalił skargę kasacyjną. Wyrok, który uchylił interpretację stał się prawomocny.

Dyrektor KIS po ponownym rozpatrzeniu sprawy spółki stwierdził:

Przepisy wyraźnie wskazują, że podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usług, lecz nie wcześniej niż 30. dnia (obecnie 60 dni - dop. red.) przed dokonaniem tej dostawy lub wykonaniem usługi. Jeżeli podatnik otrzyma...