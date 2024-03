Odliczenie VAT z faktur za wynajem mieszkań dla pracowników

W sytuacji nieodpłatnego udostępniania pracownikom lokali mieszkalnych płatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez kontrahentów, z tytułu zakupu usługi wynajmu lokali mieszkalnych, ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się firma, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT), jako agencja zatrudnienia. Firma wynajmuje od poszczególnych kontrahentów (w każdym przypadku są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowane na terytorium Polski na potrzeby podatku od towarów i usług) lokale mieszkalne. Z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych poszczególni kontrahenci wystawiają z tego tytułu fakturę, opodatkowując usługę wynajmu według stawki VAT w wysokości 23%. W następnej kolejności wynajmowane mieszkania udostępniane są pracownikom firmy, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT, wyłącznie do celów mieszkalnych. Firma nie zawiera i nie będzie zawierać umów pisemnych z poszczególnymi pracownikami, na podstawie których udostępnia/będzie udostępniać poszczególne lokale mieszkalne. Lokale mieszkalne są/będą udostępniane pracownikom nieodpłatnie. W udostępnionych pracownikom lokalach dochodzi/będzie dochodziło do przeniesienia do ww. poszczególnych lokali ośrodka życiowego poszczególnych pracowników. Wynajmowanie lokali jest niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż pracownicy są relokowani w celu świadczenia pracy u poszczególnych klientów. Poszczególni pracownicy są delegowani do poszczególnych pracodawców i świadczą pracę tymczasową przez pewien okres. Pracownicy nie mają możliwości samodzielnego wynajmu mieszkań. Stroną umowy najmu lokali mieszkalnych z poszczególnymi kontrahentami (właścicielami lokali mieszkalnych) jest/będzie firma.

W związku z powyższym firma zapytała, czy przysługuje jej, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez poszczególnych kontrahentów, z tytułu zakupu usługi wynajmu lokali mieszkalnych, udostępnianych następnie przez poszczególnym jej pracownikom, wyłącznie do celów mieszkalnych, w związku z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT. Zdaniem firmy - tak.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Nieodpłatne udostępnianie przez firmę poszczególnym pracownikom lokali mieszkalnych stanowi/będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie usług. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w analizowanym przypadku czynność ta nie podlega/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...