Odliczenie VAT od zakupu garnituru

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i używać dostosowaną do własnych wymagań odzież i obuwie. Dlatego też zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej. Odstępstwa od tej zasady mogą wynikać z nałożonego na prowadzącego działalność gospodarczą prawnego obowiązku używania określonego rodzaju odzieży, czy też obuwia, w sytuacji gdy rzeczy te utraciły charakter osobisty, na przykład z uwagi na dostosowanie tychże do pełnienia określonych funkcji bądź zawodów.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług prawnych (69.10.Z Działalność prawnicza) oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz podatnikiem podatku PIT. Dodatkowo jest aplikantem radcowskim odbywającym aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik zawarł umowę z Kancelarią Radców Prawnych. Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Procedura Kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem Komplementariusza, a który to dokument określa zasady i normy obowiązujące w Kancelarii. Instrukcja określa zasady ubioru obowiązujące w Kancelarii określając tym samym dwa rodzaje ubioru obowiązujące współpracowników w zależności od wykonywanych obowiązków (ubiór oficjalny i półoficjalny). Przewidziany przez Kancelarię ubiór oficjalny to, dla mężczyzn, garnitur, elegancka koszula oraz krawat. Ubiór półoficjalny to minimum koszula z kołnierzykiem. Odzież nie będzie opatrzona logo firmy i będzie wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawnik zapytał, czy będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT w całości lub części od zakupionych ubrań, których posiadanie stanowi wymóg wynikający z zawartej z Kancelarią umowy. Jego zdaniem - tak.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zakupy odpowiednich ubrań, tj. garnituru, koszuli, butów, pod kątem wykonywania działalności gospodarczej należy oceniać na tle przepisów prawa pracy lub innych przepisów branżowych. Generalnie zakupy tego rodzaju stanowią wydatki związane z faktem funkcjonowania danej jednostki w życiu społecznym. Zatem, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i używać dostosowaną do własnych wymagań odzież i obuwie. Dlatego też zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby ...