Odliczenie VAT od wydatków na okulary dla przedsiębiorcy - fiskus nieugięty

Wydatki na poprawę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym (w tym celu wydatki te ponoszą również inne osoby) i są związane z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli wzrost sprzedaży opodatkowanej. Tak więc zakup okularów korekcyjnych (okularów biurowych), będący wydatkiem o charakterze osobistym, niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej i jako taki nie może stanowić podstawy do odliczenia podatku naliczonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że w zakresie prowadzonej działalności świadczy usługi prawnicze. Wcześniej w związku z pracą biurową (obecnie prowadzi działalność gospodarczą) korzystał ze zwykłych okularów korekcyjnych, natomiast ciągłe uczucie przemęczenia oczu, w tym suchości, a także regularne zaczerwienia wpływały negatywne na pracę zmuszając do regularnych przerw od ekranu i tym samym obniżenia efektywności. Podatnik zaczął, w związku z tym, poszukiwać rozwiązania problemu (celem poprawy efektywności wykonywanych prac), którym okazały się specjalne okulary biurowe. Powyższe okulary zostały zakupione przed założeniem działalności gospodarczej, natomiast są one ciągle przez niego wykorzystywane. Przedsiębiorca nie odliczył od nich podatku VAT, natomiast zastanawia się nad taką możliwością przy zakupie kolejnej pary okularów biurowych. Tym samym przedmiotem wniosku jest przyszły zakup okularów biurowych o podobnych lub takich samych właściwościach do obecnie posiadanych.

Jednocześnie podatnik podkreślił, że motywem zakupu okularów biurowych nie będą w żadnym stopniu kwestie zdrowotne, a specjalne właściwości wykorzystywane w prowadzonej działalności, które wpływają na efektywność i tym samym na jego konkurencyjność. Gdyby natomiast nie charakter świadczonych usług to zdecydowałby się na standardowe okulary korekcyjne, które są tańsze, szybciej dostępne i dodatkowo nie zaburzałyby rozpoznawania kolorów, a tym samym zniekształcenia otaczającego go świata.

