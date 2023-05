Odliczenie 100% VAT przy braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza się na podstawie badania technicznego potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez stację kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Zatem, prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysługuje dopiero od dnia, w którym zostanie dokonany wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu o spełnieniu wymagań.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w styczniu 2019 zawarł umowę leasingu, której przedmiotem jest samochód ciężarowy mercedes sprinter o ładowności do 3,5 t. Samochód posiada jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą, sklasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: VAN. Pojazd używany jest wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością, a konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że takie użycie jest nieistotne. W związku z tym, że przedsiębiorca jest tylko użytkowaniem pojazdu, nie ma uprawnień właścicielskich do dokonywania zmian wpisów w dowodzie rejestracyjnym, właściciel (firma leasingowa) nie dokonała wpisu w dowodzie rejestracyjnym o spełnianiu warunków do odliczenia VAT w wysokości 100% (tzw. Vat-1), pomimo wiedzy, że pojazd będzie użytkowany wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą.

W okresie użytkowania nie dokonano w pojeździe żadnych zmian konstrukcyjnych. W związku przeprowadzanymi przez urząd skarbowy czynnościami sprawdzającymi, przedsiębiorca dokonał w kwietniu 2021 dodatkowego przeglądu technicznego, który potwierdził, że pojazd spełnia warunki wskazane w art. 86a ust. 9 pkt 1a uptu, dla uznania, że jest to samochód ciężarowy.

Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczyły ustalenia czy odliczenie 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem leasingowanego pojazdu spełniającego warunki wskazane w art. 86a ust. 9 pkt 1a ustawy o VAT, przy braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym potwierdzającego ich formalne istnienie jest prawidłowe. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przywołany przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Natomiast kwestie odliczenia podatku VAT z faktur związanych z nabyciem samochodu reguluje przepis art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Na podstawie art. 2 pkt 34 ustawy przez pojazdy samochodowe należy rozumieć pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

...