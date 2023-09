Odliczenie 100% VAT nawet przed badaniem technicznym - fiskus musiał zmienić zdanie

Podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem pojazdu samochodowego oraz od wydatków związanych z jego eksploatacją także za okres od dnia jego nabycia do dnia dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli w okresie użytkowania nie dokonywano w tym pojeździe żadnych zmian oraz przez cały czas pojazd był użytkowany tylko w działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje m.in. samochód ciężarowy, rok nabycia 2017, ilość miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy - 2, dopuszczalna masa całkowita 3500 kg, masa własna 2090 kg, dopuszczalna ładowność 1202 kg. Przedmiotowy samochód jest używany przez spółkę w oparciu o umowę leasingu operacyjnego. Dla ww. pojazdu spółka uzyskała zaświadczenie (VAT-1) z okręgowej stacji kontroli pojazdów, że spełnia wymagania określone w art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, które to zaświadczenie zostało wpisane w dniu 4 marca 2019 roku do dowodu rejestracyjnego niniejszego pojazdu ze wskazaniem symbolu VAT-1.

W pozycji „J” dowodu rejestracyjnego ww. samochodu ciężarowego znajduje się informacja, że pojazd jest oznaczony symbolem N1. Wskazany wyżej samochód to pojazd samochodowy, inny niż samochód osobowy, mający jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą, sklasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy.

Spółka chciał wiedzieć, czy w sytuacji w której uzyskała dodatkowe badanie techniczne i zaświadczenie VAT-1 dopiero 4 marca 2019 r., przysługiwało jej prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa i opłat leasingowych dotyczących samochodu ciężarowego przed tym dniem. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Spółka wniosła skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ją oddalił (wyrok z 13 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 565/19). Następnie spółka wniosła skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA, wyrokiem z 21 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FSK 337/20, uchylił zaskarżony wyrok w całości oraz uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora KIS.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ponownie rozpatrzył wniosek spółki o wydanie interpretacji i stwierdził:

Podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane m.in. z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. W szczególności są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, czyli wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny. W tej grupie pojazdów mieszczą się pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ł...