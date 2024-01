Odliczanie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków

Skoro mieszkanie wraz z miejscem postojowym (pomimo, że stanowić będzie majątek wspólny małżonków) zostanie nabyte do wspólnego majątku i będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez męża działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym oraz faktur dokumentujących wydatki związane z wykończeniem i wyposażeniem ww. lokalu.