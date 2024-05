Odliczanie VAT z faktur za wynajem miejsca parkingowego

W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajduje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy. Najem miejsc parkingowych nie jest związany bowiem z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności. Zatem, w takim przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, której głównym przedmiotem działalności jest działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Jest zarejestrowanym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą najmuje przestrzeń biurową oraz miejsca parkingowe. Wszystkie miejsca parkingowe wykorzystywane są wyłącznie na cele prowadzonej działalności, tj. przeznaczone są na rzecz pracowników, jak również partnerów biznesowych oraz gości spółki. Ze względu na szerokie grono osób, które będą miały uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych, nie jest możliwe przypisanie konkretnego miejsca do danego samochodu osobowego czy korzystającego. Miejsca te nie będą zatem opisane numerem rejestracyjnym samochodu, a więc nie będą przypisane do konkretnego samochodu, a jedynie oznaczone logo spółki.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT na podstawie faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe w przypadku, gdy najem miejsc parkingowych nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania jej działalności. W jej opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art...