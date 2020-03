Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 1 kwietnia 2020 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 marca 2020 r. (M.P. poz. 279), obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W porównaniu do kwot odszkodowań obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. będą one nieco wyższe.