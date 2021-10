Ochrona prawna ojców w zależności od ich stanu cywilnego

W zakresie rozwiązań zwiększających stabilność pracy planujemy ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy. Pierwsza umowa na okres próbny na trzy miesiące i druga umowa na 12 miesięcy. Ponadto planujemy ochronę przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Propozycja zmian obejmuje rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy), wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka, w przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę, a także wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.