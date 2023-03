Obuwie, odzież oraz kosmetyki w kosztach firmy - fiskus zmienił zdanie

Skoro celem poniesienia wydatków na zakup obuwia, odzieży oraz kosmetyków jest możliwość właściwego przygotowania do udziału w zdjęciach do filmów oraz sesjach fotograficznych, a zakupiona odzież, obuwie i kosmetyki do charakteryzacji są niezbędne do prowadzenia działalności z zakresu modelingu, to wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.