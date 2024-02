Obowiązkowy KSeF a samorządy. Zmiany będą dużym wyzwaniem

„Odczucia podatników w tym temacie zdają się być podzielone – jedni uważają bowiem KSeF za rewolucyjne narzędzie, które usprawni proces fakturowania, inni z kolei za zbędny, nieprecyzyjnie skonstruowany obowiązek administracyjny. Bez względu jednak na to, jakie jest nasze podejście do KSeF, najprawdopodobniej docelowo stanie się on główną formą wystawiania i odbierania faktur” – komentują eksperci PwC.

Jak oceniają eksperci PwC, reforma KSeF będzie dużym wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorców, ale też dla samorządów.

Ocenia się, że z perspektywy samorządów szczególnie problematyczna może być m.in. kwestia weryfikacji kontrahentów. System będzie bowiem wymagać wielopłaszczyznowej weryfikacji kontrahentów. Przykładowo, to po stronie gminy czy miasta leżeć będzie ustalenie tego, czy kontrahent nabywający usługę ...