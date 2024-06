Obowiązki płatnika z tytułu zapłaty zaległych składek ZUS pracownika

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę z urzędu w spółce sp. z o.o. za okres w 2018 r. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społecznie i ubezpieczenie zdrowotne oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS uznał, że w ramach umów zlecenia pracownicy wykonywali w rzeczywistości pracę na rzecz spółki (pracodawcy), a nie na rzecz drugiej spółki (zleceniodawcy). W związku z tym, to spółka powinna pełnić funkcję płatnika składek również w zakresie wynagrodzenia na podstawie przedmiotowych umów zlecenia. Spółka zastosowała się do wniosków wynikających z kontroli ZUS. W konsekwencji wpłaciła do ZUS zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne naliczone od wynagrodzenia należnego z tytułu ww. umów zlecenia zawartych przez pracowników, zarówno w części finansowanej przez pracodawcę, jak i pracownika.

Jednocześnie spółka wskazała, że nie wszystkie osoby, za które uiściła zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nadal pozostają w stosunku pracy ze spółką. Tak więc, spółka zapłaciła zaległe składki zarówno w części finansowanej przez pracodawcę, jak i pracowników za osoby wciąż zatrudnione w ramach stosunku pracy, jak i osoby, które już nie pracują na jej rzecz. Spółka nie zamierza dochodzić zwrotu zapłaconych składek ZUS w części finansowanej przez pracowników, ani od pracowników ani od byłych pracowników.

We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy wartość zaległych składek w części, w której powinny być sfinansowane przez pracownika stanowi dla tych osób, tj. zarówno obecnych, jak i byłych pracowników, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z tym na spółce będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika ww. ustawy oraz obowiązek złożenia odpowiednich informacji podatkowych. Zdaniem spółki - nie.

Jak stwierdziła spółka w uzasadnieniu swojego stanowiska, zapłacone składki jedynie częściowo i potencjalnie mogą wpływać na wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego, które pracownicy lub byli pracownicy mogą otrzymać w pr...