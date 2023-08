Obowiązki płatnika w związku z organizacją uroczystości jubileuszowej

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że planuje zorganizować uroczystość firmową. Celem konferencji jubileuszowej jest zwiększenie świadomości kontrahentów i pracowników odnośnie działalności, integracja oraz wzmocnienie więzi między pracownikami oraz kontrahentami. Dodatkowo, niektórzy goście będą na uroczystości wraz z osobami towarzyszącymi. Koszty organizacji uroczystości jubileuszowej nie będą finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wszystkie koszty zostaną pokryte ze środków obrotowych. Każdy z gości będzie uprawniony do udziału w uroczystej kolacji, podczas której goście (pracownicy i inne uprawnione osoby) otrzymają określone dania. Będą one dostępne dla wszystkich gości.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy w związku z udziałem pracowników i kontrahentów spółki w uroczystości zorganizowanej przez spółkę będzie ona występować w roli płatnika podatku dochodowego. Jej zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Z powodu niejednolitości stanowisk sądowych dotyczących kwestii „nieodpłatnego świadczenia”, zasadniczego znaczenia nabrał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r. poz. 947), w którym Trybunał Konstytucyjny ustalił, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy.

Definiując pojęcie „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Trybunał Konstytucyjny wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które: