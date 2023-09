Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnieniu mieszkania zleceniobiorcom

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która zatrudnia dwie osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia. Żaden ze zleceniobiorców nie prowadzi działalności gospodarczej, przychody uzyskiwane przez nich należą do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy). Zleceniobiorcy, działając na zlecenie spółki często zmuszeni są odbyć podróż do miejsca spotkania z klientami. W celu zapewnienia zleceniobiorcom noclegu w czasie tych podróży spółka dotychczas opłacała im pobyt w hotelach. Po dokonaniu analizy kosztowej doszła do wniosku, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie wynajęcie lokalu mieszkalnego i nieodpłatne udostępnianie go zleceniobiorcom w czasie ww. podróży, dzięki czemu nie będzie musiał ponosić kosztów usług hotelowych.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy będzie zobowiązana pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów zleceniobiorców z nieodpłatnego udostępniania im mieszkania - uzyskanych w czasie kilkudniowych podróży odbywanych przez nich w związku wykonywaniem obowiązków wynikających ze zleceń. Jej zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

W przypadku zleceniobiorców (podobnie jak w przypadku pracownika), ustalenia wymaga, czy omawiany wydatek stanowić może przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w...