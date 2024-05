Obowiązki płatnika PIT: Wyjazd integracyjny pracowników z ZFŚS

Udział pracowników w wycieczce częściowo finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mającej na celu integrację ww. osób oraz poprawę relacji między nimi, poprawę efektywności wykonywanych przez uczestników wycieczki zadań oraz zwiększenie motywacji do pracy, nie będzie generować powstania po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która planuje zorganizować kilkudniową wycieczkę o charakterze integracyjnym dla pracowników i osób uprawnionych do korzystania z ZFŚŚ. Wycieczka zostanie sfinansowana z ZFŚS. Udział w wycieczce będzie dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Wyjazd zostanie zorganizowany przez biuro podróży wyłonione w ramach zapytania ofertowego, które określili koszt wycieczki za uczestnictwo przypadające na jedną osobę. Na koszt wycieczki składać się będą: koszt dojazdu i przyjazdu, koszty biletów wstępu, koszty zakwaterowania i wyżywienia. Pracownicy, którzy zapiszą się na wycieczkę, będą wnosić dopłaty do kosztów wycieczki, której wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej danej osoby, zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Komisja chciała wiedzieć:

czy w związku z wycieczką o charakterze integracyjnym w części sfinansowanej z ZFŚS po stronie pracownika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, a tym samym płatnik będzie zobowiązany pobrać i przekazać podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego, czy udział w przedmiotowej wycieczce spowoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Komisji, dofinansowanie do wycieczki nie stanowi przychodu pracownika w związku z tym wnioskujący nie będzie miał obowiązku do obliczania, pobierania i odprowadzania w terminie zaliczki na podatek dochodowy od o...