Obowiązki płatnika PIT: Samochód służbowy dla prezesa zarządu spółki

We wniosku o interpretację spółka z o.o. wyjaśniła, że obecnie korzysta z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, faktury dotyczące rat leasingu są ujmowane w jej księgach co miesiąc. Samochód ten, jako samochód służbowy, jest powierzony prezesowi zarządu spółki, który ten samochód wykorzystuje do celów służbowych. Spółka ponosi także inne koszty związane z samochodem służbowym prezesa zarządu, tj. paliwo oraz inne koszty eksploatacyjne (płyny, oleje, myjnia oraz polisa).



Prezes zarządu nie posiada statusu przedsiębiorcy, nie wnioskował o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, ani też nie planuje dokonać takiego zgłoszenia oraz nie zarejestrował się jako podatnik VAT. Działalność Prezesa Zarządu ogranicza się wyłącznie do wykonywania obowiązków zarządczych wobec spółki. Prezes zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie kontraktu managerskiego. Zakres obowiązków i uprawnień prezesa zarządu określają przepisy prawa, postanowienia umowy spółki, regulaminu zarządu, uchwały organów spółki i inne wewnętrzne dokumenty spółki oraz kontrakt managerski.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy prezes zarządu, korzystając z udostępnionego mu samochodu służbowego, uzyska z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do którego będzie zobowiązana wypełnić obowiązki płatnika. Zdaniem spółki - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 działalność wykonywana osobiście.

Natomiast poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienione zostały przez ustawodawcę w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: