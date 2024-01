Obowiązek wystawienia faktury w KSeF przy przemieszczeniu własnych towarów w UE

Jeżeli firma posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy własnych towarów i zobowiązana będzie do wystawienia faktury to będzie miała obowiązek od 1 lipca 2024 r. dokumentować WTD w ramach wewnątrzzakładowego przemieszczenia własnych towarów fakturą ustrukturyzowaną wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że jest spółką prawa niemieckiego należącą do grupy kapitałowej. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Niemczech. Jest również zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, zarówno na potrzeby transakcji krajowych jak i na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Siedziba działalności gospodarczej mieści się w Republice Federalnej Niemiec. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej utrzymuje relacje biznesowe z polską spółką kapitałową, w której posiada 100% udziałów - pomiędzy niemiecką spółką a polską spółką została zawarta umowa o świadczenie usług. W związku z jej wykonywaniem spółka posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 28b ust. 2 ustawy o VAT.

W ramach umowy zawartej z polską spółką spółka zleca jej wykonanie usług. Schemat postępowania wygląda następująco: spółka przemieszcza towary do magazynu polskiej spółki (w drodze WNT lub wewnątrzzakładowego przemieszczenia towarów) w celu wykonania na nich usług przez polską spółkę. Po wykonaniu na nich usług, towar lub gotowy wyrób zostaje powrotnie wywieziony z terytorium Polski. Spółka może albo przemieścić produkty z magazynu polskiej spółki do magazynu w Niemczech (tj. do własnego magazynu lub zewnętrznych magazynów u klientów lub dostawców) lub do innego kraju Unii Europejskiej albo może sprzedać je bezpośrednio z terytorium Polski na rzecz nabywców z Polski, Unii Europejskiej lub krajów trzecich.

Wśród występujących w spółce transakcji wewnątrzwspólnotowych dochodzi m.in. do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do własnych magazynów w Niemczech zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT (WZPT). WZPT jest rozpoznawane 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy. Spółka spełnia wymogi wymienione w art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT, niezbędne dla zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W celu zapewnienia możliwości zastosowania stawki 0% dla transakcji WZPT na rzecz nabywców z UE, spółka gromadzi dowody, potwierdzające że towary będące przedmiotem WZPT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywców na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Posiadane dokumenty spełniają wymagania przewidziane w art. 42 ust. 3 oraz 42 ust. 11 ustawy o VAT.

W celach dokumentacji WZPT z Polski do Niemiec, spółka dysponuje i będzie w przyszłości dysponować (alternatywnie):

dokumentem przewozowym,

skanem potwierdzenia przyjęcia towarów przez odbiorcę tj. Gelangensbestatigung,

potwierdzeniem przyjęcia towarów przez odbiorcę zawartym w wiadomości mailowej (oświadczenia nabywcy towarów).

Poza ww. dokumentami WZPT spółki nie jest i nie będzie w inny sposób dokumentowane, w tym fakturami wewnętrznymi albo fakturami proforma bądź też innymi dokumentami zawierającymi elementy faktury.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w stanie prawnym, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r., będzie zobligowana do dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ramach WZPT fakturą ustrukturyzowaną wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, w przypadku gdy w dostawach tych będzie uczestniczyło jej stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

W odniesieniu do powyższego należy, wskazać, że zasady dotyczące wystawiania faktur zostały zawarte w rozdziale 1 Działu XI ustawy.

I tak, w myśl art. 106a pkt 1a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadk&o...