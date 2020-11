Obowiązek ustalenia prawidłowej stawki VAT

Zastosowana niewłaściwa stawka może być zaniżona lub zawyżona:

zaniżenie stawki polega np. na zastosowaniu zamiast podstawowej 23% stawki, stawki preferencyjnej w wysokości 8%. Na skutek takiego zachowania zobowiązanie podatkowe ulega zaniżeniu. W takim przypadku sprzedawca powinien sprostować popełniony błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, w której zastosowana zostanie prawidłowa stawka VAT. Im szybciej to nastąpi tym lepiej. Jeżeli przedsiębiorca wysłał już za dany okres rozliczeniowy plik JPK_VAT musi dokonać korekty za ten okres. To jest wywiązanie się z obowiązku formalnego. W ślad za tym powinna zostać wykonana czynność, którą nazwać można realną a mianowicie dopłata VAT, powiększona o ewentualne odsetki. Jeżeli zaniżenie zostanie wykryte przez organ podatkowy w trakcie kontroli, podatnikowi takiemu grozi wszczęcie postępowania karnego skarbowego. zawyżenie stawki VAT nie musi być korygowane. Podatnik nie poniesie bowiem żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Jeżeli jednak chce on odzyskać nadpłacony podatek musi skorygować rozliczenie za okres zawyżenia podatku. Mimo, że zawyżenie nie powoduje po stronie sprzedawcy obowiązku takiego czy innego działania, jeżeli jednak przedsiębiorca skoryguje rozliczenie pliku JPK_VAT pociąga to konieczność wystawienia faktury korygującej.

Zamówienia publiczne

Ww. reguły mogą mieć dość nieoczekiwane reperkusje. Wystąpić one mogą na gruncie procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. Otóż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztów. Choć przepis ten nie mówi wprost o ustaleniu stawki VAT, to jednak określenie jej wysokości ma przemożny wpływ na cenę, którą udzielający zamówienia będzie musiał uiścić płacąc za wykonane świadczenie.

Taki zapis stawia niejednokrotnie przed zamawiającymi zadanie niemalże takie, jakie ma do spełnienia organ podatkowy. Jest on bowiem zobowiązany do oceny prawidłowości zastosowanej przez składającego ofertę stawki VAT. Jest to rola polegająca na weryfikacji poprawności zastosowanej stawki a nie zastępowaniu ...