Obowiązek korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usług oraz jest zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego podatku w przypadku późniejszej zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług lub zmiany sposobu wykorzystania. Z uwagi na zazwyczaj wieloletni okres wykorzystania składników majątku zaliczanych do środków trwałych oraz nieruchomości ustawa o VAT przyjmuje zasadę dokonywania cząstkowej i równomiernej korekty w dłuższym czasie tj. dla nieruchomości przez 10 lat.

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i czynny podatnik VAT posiadał nieruchomość, tj. budynek socjalno-magazynowego wraz z gruntem, którą wykorzystywał do prowadzenia działalności opodatkowanej tj. produkcji mebli biurowych oraz sklepowych.

2 kwietnia 2008 r. przedsiębiorca zakupił budynek i grunt, a 30 kwietnia zakończył inwestycję w postaci budynku socjalno-magazynowego i przyjął go na środki trwałe. Od zakupionego środka trwałego jak i materiałów budowlanych wykorzystanych na jego remont został odliczony podatek VAT. Podatek VAT był odliczany według dat wystawienia faktur zaliczkowych na budynek i faktur dotyczących remontu - ulepszenia w okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. Budynek został oddany do użytkowania 30 kwietnia 2008 r., natomiast jego amortyzacja rozpoczęła się w maju 2008 r. Od momentu oddania budynku do użytkowania nie były dokonywane jego ulepszenia. 19 maja 2021 r. cały budynek został przekazany w drodze darowizny synowi.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy przekazanie w drodze darowizny środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej podlega korekcie podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy przekazanie przez przedsiębiorcę synowi w drodze darowizny opisanej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, spowodowało zmianę przeznaczenia tej nieruchomości.

Opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Jeżeli natomiast...