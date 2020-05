NSA. Zyski z dzierżawy logo opodatkowane ryczałtem 8,5%

Wykładnia językowa i systemowa art. 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy o PIT wskazuje, że w przypadku, gdy przedmiotem umowy dzierżawy są prawa majątkowe, to pożytki z tego prawa będą przychodem ze źródła przychodów oznaczonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 (z dzierżawy), a nie art. 10 ust 1 pkt 7 (z praw majątkowych) ustawy o PIT. Wówczas bowiem pożytki prawa są bezpośrednio uzyskiwane ze źródła jakim jest umowa dzierżawy, a prawo majątkowe tylko pośrednio wskazuje na to źródło. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik zapytał o możliwość opodatkowania stawką w wysokości 8,5% przychodów z tytułu dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów. Wyjaśnił, że logotyp to forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencję, organizację, produkt, usługę, przedsięwzięcie, imprezę oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej. Podstawowym zadaniem logotypu jest odróżnienie usług i produktów danego podmiotu od konkurencji. Logotypy często rejestrowane są jako znaki towarowe.

Organ podatkowy stwierdził jednak, że wszystkie przychody uzyskane w związku z posiadaniem, udostępnianiem, korzystaniem z logotypu lub znaku towarowego zaliczane są do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie ma podstaw do opodatkowania ich w formie ryczałtu. Czynsz uzyskiwany za udostępnianie logotypu do wykorzystania i pobierania pożytków będzie więc stanowić przychód z praw majątkowych z art. 18 ustawy o PIT.

Podatnik zaskarżył interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. WSA zgodził się z fiskusem, że przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego - logotypu (w tym także ze znaku, na który udzielono prawa ochronnego), a zatem także z odpłatnego udostępniania praw do korzystania ze znaku towarowego - logotypu innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o PIT, niezależnie od tego, czy podatnik zawrze umowę o jego udostępnianie jako podmiot gospodarczy, czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a także od rodzaju umowy na podstawie której udostępnienie to nastąpi (np. umowa dzierżawy na podstawie Kodeksu cywilnego).

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd uznał, że skoro w przedstawionym stanie faktycznym podatnik określił przesłanki prawne umowy i nie zostało zakwestionowane to, że one konstytuują umowę dzierżawy praw, to niedopuszczalne było w sprawie uznanie, że rodzaj umowy, przedmiotem której jest prawo majątkowe, nie ma znaczenia dla określenia źródła przychodów. Ustawodawca przecież wyraźnie wyodrębnił w art. 10 ust. 1 ustawie o PIT takie źródła, jak (pkt 3) - pozarolnicza działalność gospodarcza, (pkt 6) - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym r&oac...