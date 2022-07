NSA. Zwrot pieniędzy pracownikowi za jazdę prywatnym autem z PIT

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw. W pozostałych przypadkach ryczałt samochodowy za tzw. jazdy lokalne jest opodatkowany.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że będąc podmiotem obejmującym zakresem swojej działalności obszar całego kraju zatrudnia na podstawie umów o pracę pracowników. Obecnie jej pracownicy, w celu realizacji obowiązków pracowniczych, mogą korzystać z samochodów należących do spółki. Jednakże w najbliższym czasie, w celu obniżenia kosztów działalności, spółka zamierza ograniczyć liczbę posiadanych samochodów służbowych.

Spółka rozważa skierowanie do pracowników, którzy w sposób permanentny wykonują swoje obowiązki nie tylko w miejscu świadczenia pracy (biurze), ale także na terenie gminy lub miasta, w których biuro jest położone, ofertę podpisania umów o używanie samochodów niebędących własnością spółki do celów służbowych. Umowy będą zawierane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Na podstawie zawartych umów spółka będzie zwracać poszczególnym pracownikom koszt używania przez nich samochodów na potrzeby spółki. Kwota zwrotu będzie ustalana w okresach miesięcznych jako iloczyn stawki za kilometr przebiegu pojazdu oraz liczby kilometrów przebiegu pojazdu przejechanych przez pracownika samochodem w celach służbowych.

Stawka za kilometr przebiegu pojazdu zostanie określona przez spółkę w wewnętrznym akcie prawnym, przy czym nie będzie ona wyższa, niż stawka określona zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, z uwzględnieniem pojemności silnika pojazdu, który używany jest do celów służbowych przez pracownika. Liczba kilometrów przebiegu pojazdu będzie natomiast określana na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencja ta będzie - po zakończeniu każdego miesiąca - weryfikowana i akceptowana przez spółkę pod kątem jej prawidłowości i rzetelności zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w spółce.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy kwota zwrotu stanowić będzie dla pracowników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód ze stosunku pracy, a co za tym idzie, czy spółka jako płatnik będzie miała obowiązek potrącić od wypłaconej kwoty zwrotu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem spółki - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Według Dyrektora zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw. Z kolei odrębnymi ustawami, do których odsyła art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana "u.p.d.o.f.") są: ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, a także ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższe dowodzi, w opinii organu, że omawi...