NSA. Zawyżenie stawki VAT w obrocie konsumenckim

Podatek VAT zostaje przeniesiony na nabywców, gdyż jego ideą jest całkowita neutralność dla przedsiębiorcy (system naliczenie/odliczenie). Jeżeli jednak w realiach życia społeczno-gospodarczego strony w ramach przeprowadzanej transakcji umawiają się na określony obrót, to generalnie bez dostatecznej ku temu podstawy i ich odmiennej woli nie może on zostać zmieniony oraz specjalnie dostosowany do stawki podatkowej, pozwalając na zachowanie ceny brutto na tożsamym poziomie - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Spółka złożyła korektę deklaracji VAT-7 wraz z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty oraz zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W uzasadnieniu wniosku wyjaśniła, że zmiana rozliczenia (w trybie korekty deklaracji) jest następstwem przyjęcia 8% zamiast 23% stawki podatku VAT, którą uprzednio zastosowała do udokumentowanej paragonami fiskalnymi sprzedaży karnetów i biletów, uprawniających jej klientów do wstępu na teren prowadzonego obiektu sportowego i podejmowania aktywności oraz ćwiczeń zmierzających do poprawy kondycji fizycznej.

Naczelnik US wszczął postępowanie podatkowe i wydał decyzję, a w następstwie odwołania spółki, Dyrektor IS utrzymał ją w mocy.

W odniesieniu do korekty deklaracji złożonej przez spółkę organ odwoławczy wyjaśnił, że w analizowanej sprawie ciężar ekonomiczny podatku VAT z tytułu świadczonych usług wstępu na teren obiektu sportowego został poniesiony przez ostatecznych konsumentów (tj. osoby fizyczne, od których został ten podatek pobrany w cenie za usługę), a nie przez spółkę. W tej sytuacji zwrot kwoty podatku bezsprzecznie należy się temu, kto wartość tę utracił, czyli nabywającym karnety/bilety wstępu do obiektu. Nie było podstaw prawnych do dokonania korekty sprzedaży paragonowej w związku z zastosowaniem niewłaściwej stawki podatku VAT. Spółka nie posiadała bowiem w odniesieniu do dokonanych transakcji dokumentów pierwotnych (tj. oryginałów paragonów dokumentujących sprzedaż biletów/karnetów wstępu) i nie była w stanie zidentyfikować usługobiorców, a tym samym nie miała możliwości dokonania zwrotu kwot nienależnie pobranego podatku VAT od ostatecznych nabywców.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSA wskazał, że kwestie sprzedaży udokumentowanej paragonami fiskalnymi w pośredni sposób przesądził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1586/12, dotyczącym co prawda opodatkowania przychodu, ale powstałego w wyniku dokonania korekty sprzedaży w związku z zawyżoną stawką podatku VAT. W wyroku tym NSA uznał, że w przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiska...