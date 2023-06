NSA: Za wcześnie wystawiona faktura nie jest fakturą pustą

We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy do faktury wystawionej w terminie wcześniejszym niż 30 dni (obecnie jest to 60 dni - dop. red.) przed datą powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT, nie będzie miał zastosowania przepis art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz czy w przypadku takiej faktury nie jest zobowiązana do wystawienia korekty faktury pierwotnej, polegającej jedynie na zmianie daty faktycznej dostawy.

Zdaniem spółki, art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie ma zastosowania do faktur wystawionych przez nią w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed dniem powstania obowiązku podatkowego. Przede wszystkim wystawiona faktura dokumentuje realną i rzeczywistą transakcję, która podlega opodatkowaniu VAT. Ponadto, wystawienie faktury pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 19a ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów (podpisania protokołu odbioru pojazdu) lub z chwilą zapłaty (jeśli zapłata nastąpiła przed dniem wydania towaru), nie zaś z chwilą wystawienia faktury. Natomiast odnośnie drugiego pytania spółka uważa, że błędnym jest dokonywanie korekt faktur pierwotnych, które zostały wystawione ponad 30 dni przed dniem powstania obowiązku podatkowego, bowiem faktura pierwotna nie zawiera w sobie pomyłek, które uprawniałyby ją do wystawienia faktury korygującej.

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że spółka jest obowiązana do wystawienia korekty faktury w zakresie podstawy opodatkowania, jak i kwoty podatku (tzw. "korekty zerującej") zawsze, gdy faktura zostanie wystawiona wcześniej niż 30 dni przed datą powstania obowiązku podatkowego. Ponadto, w przypadku braku wystawienia takiej faktury korygującej, do wystawionych przez spółkę faktur znajdzie zastosowanie przepis art. 108 ust. 1 i...