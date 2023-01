NSA. Wydatki na dojazd i noclegi pracowników nie zawsze bez PIT

Zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jej rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także świadczenie przez pracodawcę na rzecz pracownika kosztów dojazdu do pracy stanowi element wynagrodzenia za pracę. Jakakolwiek forma pokrycia tych wydatków przez pracodawcę stanowi korzyść pracownika, a nie pracodawcy.

We wniosku o interpretację pracodawca (spółka) wyjaśnił, że zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. W umowach o pracę niektórych pracowników, jako miejsce wykonywania pracy wskazane są lokalizacje: siedziba spółki oraz biura w dwóch innych miastach. Umowy te nie regulują kwestii ile czasu, w jakiej lokalizacji pracownicy mają świadczyć pracę. Rozkład czasu w poszczególnych lokalizacjach wynika ze specyfiki sprawowanej funkcji i potrzeb pracodawcy. Spółka zwraca lub ponosi koszty podróży (np. biletów lotniczych) oraz noclegów, poniesionych w związku z czasowym wykonywaniem pracy we wskazanych (umową o pracę) lokalizacjach. Wyjazdy nie stanowią podróży służbowych w rozumieniu art. 77.5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy powinna traktować świadczenia w postaci zwrotu kosztów:

zakwaterowania w czasie świadczenia przez nich pracy w innych lokalizacjach niż stałe miejsce zamieszkania, dojazdu pracowników do miejsca świadczenia pracy w innych lokalizacjach niż stałe miejsce zamieszkania,

jako przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem spółki ww. świadczenia nie stanowią przychodu pracownika i nie powinna z tego tytułu pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że z uwagi na to, że miejsce pracy zostało oznaczone w umowach o pracę i zostało to zaakceptowane przez pracowników uznać należy, że przyjęcie przez pracownika świadczeń następuje za zgodą pracownika oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową (w omawianym przypadku korzyść polega na uniknięciu wydatku). Pracownicy Ci nie mogą być uznani za pracowników mobilnych. W związku z tym spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości tych świadczeń.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przyznały rację fiskusowi.

NSA orzekł, że wydatki ponoszone przez spółkę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jej rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w a...