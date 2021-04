NSA. VAT od kompleksowej usługi pośrednictwa świadczonej z wykorzystaniem bonu

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług należy rozumieć w ten sposób, że za podstawę opodatkowania kompleksowej usługi pośrednictwa świadczonej przez spółkę na rzecz hoteli partnerskich, z wykorzystaniem instrumentu bonu, uprawniającego ostatecznego jego nabywcę do pobytu w wybranym hotelu, należy uznać wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy lub osoby trzeciej, tzn. - co do zasady - prowizję otrzymaną od hotelu i nadwyżkę ceny zapłaconej przez nabywcę bonu nad wartością usługi hotelowej opłaconej przez spółkę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży bonów i jej dokumentowania oraz podstawy opodatkowania dla świadczonych usług pośrednictwa.

We wniosku spółka wskazała, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, który w przyszłości będzie chciał oferować sprzedaż wirtualnych bonów, które będą w pełni przedpłacone przez klientów (100% wartości) i wykorzystywane przez podmioty gospodarcze do sprzedaży promocyjnej swoich produktów lub jako prezenty dla konsumentów końcowych. Wykorzystanie bonów może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez system rezerwacyjny za pośrednictwem strony internetowej, na którym będą znajdować się oferty od hoteli partnerskich, z którymi spóka nawiąże współpracę. Bony wykorzystywane będą przez konsumentów końcowych do krótkich pobytów w hotelach partnerskich, a pobyty te będą z góry opłacone przez klientów (podmioty gospodarcze). Poszczególne rodzaje bonów będzie można wykorzystać dla odpowiednio skonstruowanych pakietów o ściśle określonych wartościach. Ceny zakupu bonów dla klientów spółki (podmiotów gospodarczych), w zależności od kupowanych ilości, będą sprzedawane z rabatami od 8% do 15% ich ceny nominalnej.

Konsument końcowy, który otrzyma bon od klientów spółki będzie mógł go wykorzystać do darmowego pobytu w wybranym przez siebie hotelu i według wybranego przez siebie pakietu. Konsument końcowy nie będzie widział cen zakupu, a jedynie będzie dokonywał ich wyboru na podstawie własnej oceny ich atrakcyjności oraz lokalizacji. Jeżeli konsument końcowy nie dokona rezerwacji przez internetową stronę rezerwacyjną w określonym terminie, zakup pakietu od hotelu nie nastąpi, a konsument końcowy straci prawo do pobytu. W takim przypadku cena sprzedaży bonu od klienta (podmiotu gospodarczego) stanie się marżą handlową spółki.

Klienci (podmioty gospodarcze) płacą za bon, który jest w 100% opłacony i może być wykorzystany na okaziciela do darmowych pobytów w hotelach partnerskich. Opłata za bon dla tych klientów obejmuje: pokrycie kosztów pobytu w wybranym hotelu (w przypadku wykorzystania bonu przez konsumenta końcowego), produkcję bonu i jego logistykę, marżę handlową spółki.

W związku z powyższym, spółka zadała następujące pytania:

czy i jak na gruncie podatku VAT powinna być opodatkowana i udokumentowana sprzedaż oferowanych przez nią bonów jak dla celów podatku VAT powwinna opodatkowywać i dokumentować wynagrodzenie: marżę uzyskiwaną na sprzedaży bonów; prowizję za pośrednictwo w sprzedaży bonów otrzymywaną od dostawców usług objętych bonami (hoteli partnerskich).

Zdaniem spółki, czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu bonów nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT, gdyż czynność ta nie stanowi czynności opodatko...