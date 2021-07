Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 06.07.2021 NSA. Sprzedaż nieruchomości posiadanych przez przedsiębiorcę a źródło przychodu w PIT Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Nie ulega więc wątpliwości, że grunty nie podlegają amortyzacji, jednak w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT ustawodawca wskazał, że przychodem z ich odpłatnego zbycia, zaliczonym do przychodu z działalności gospodarczej, jest również przychód ze zbycia takich środków trwałych, podlegających ujęciu (a nie w istocie "ujętych" czy też jak mowa w art. 22d ust. 2 Ustawy o PIT "wprowadzonych") w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Niezależnie więc od tego, czy podatnik wprowadził te składniki do ewidencji środków trwałych, czy też ich nie wprowadził, to i tak "podlegały one ujęciu" w tej ewidencji. W sytuacji zatem, gdy nieruchomość podatnika - działka stanowiła środek trwały podlegająca ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także była wykorzystywana w jego działalności gospodarczej, to przychód z jej zbycia stanowił przychód ze źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza". We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że jako osoba prywatna jest właścicielem: nieruchomości gruntowej (dwie działki), których sposób korzystania określono jako "R-grunty orne". Od momentu nabycia podatnik wykorzystuje je w działalności rolniczej. Ww. nieruchomości nabył powierniczo we własnym imieniu, ale na wspólną rzecz, tj. rzecz własną oraz na rzecz partnerów w częściach uzgodnionych w umowie. Zgodnie z umową, w okresie od dnia nabycia nieruchomości do dnia jej zbycia (czy to na rzecz partnerów, czy też niezależnego inwestora), wszelkie pożytki oraz ewentualne dochody generowane przez nieruchomości miały przypadać w całości podatnikowi. Na nieruchomości, już w momencie jej nabycia przez podatnika, posadowione były tablice reklamowe. Podatnik zawarł kilka umów najmu gruntu pod tablice reklamowe. Początkowo umowy zawarte zostały przez podatnika jako osobę fizyczną. W późniejszym okresie umowy zawierane były w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, a dochód z tego tytułu rozliczany był w źródle działalność gospodarcza. Jak wskazał podatnik, biorąc pod uwagę usytuowanie obu działek, należy przyjąć, iż tablice reklamowe stały na działce 2, a w dużej części w pasie drogowym poza obrębem działki. W związku z tym, jeżeli przyjąć, że zawarcie przedmiotowych umów najmu stanowiło o wykorzystaniu części nieruchomości do działalności gospodarczej, mogłoby to dotyczyć jedynie działki 2. Podatnik chciał wiedzieć, czy w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości, przypadająca na niego część ceny sprzedaży (ustalona zgodnie z umową w proporcji do jego zaangażowania finansowego w nabycie nieruchomości) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po jego stronie z uwagi na upływ okresu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia przez niego nieruchomości. W jego opinii - tak. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych przez podatnika jako zlecającego w wykonaniu uprzednio zawartej umowy powierniczej spowoduje powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 u...

