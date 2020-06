NSA. Samochód do nauki jazdy to nie pojazd specjalny

Nie ma podstaw do przyjęcia, że pojazdy przeznaczone do nauki jazdy należy traktować jako pojazdy specjalne oraz, że brak jest przepisów pozwalających na uznanie, iż adnotacja "L" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równoznaczna z uznaniem go za pojazd specjalny. W rezultacie pojazd ten nie może być objęty zwolnieniem od podatku od środków transportowych. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wójt Gminy określił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych za samochód ciężarowy z uwagi na fakt, że jest on właścicielem tego samochodu i nie złożył deklaracji na podatek od środków transportowych.

W odwołaniu od ww. decyzji podatnik wyjaśnił, że przedmiotowy samochód jest pojazdem specjalnym, wyposażonym w celu pełnienia odpowiedniej funkcji, czyli szkolenia i egzaminowania kierowców. Pojazd ten nie realizuje zadań związanych z transportem. Jako pojazd specjalny, powinien być zwolniony z opodatkowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Stosownie zaś do art. 2 pkt 36 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa, przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tych funkcji. Z przytoczonej definicji wynika, że istotną cechą tego pojazdu jest jego przeznaczenie. Przy wykładni terminu "pojazd specjalny" należy również uwzględnić normę zawartą w art. 9 ust. 4 u.p.o.l., zgodnie z którym obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,...