NSA. PIT od nagród w konkursach i loteriach dla przedsiębiorców

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych, które uniemożliwiałyby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym, nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest podmiotem prowadzącym działalność na rynku dystrybucji części zamiennych do pojazdów samochodowych. Spółka planuje organizowanie akcji promocyjnych, w tym konkursów oraz loterii promocyjnych, skierowanych do przedsiębiorców w celu intensyfikacji sprzedaży.

Loterie promocyjne zostaną przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizacja loterii i jej zasady (sporządzone w formie regulaminu loterii) zostaną zatwierdzone przez właściwego dyrektora izby celnej poprzez wydanie zezwolenia na organizację przez skarżącą loterii. Loteria będzie obejmowała swoim zasięgiem terytorium Polski. Spółka podkreśliła, że organizacja loterii ma na celu zwiększenie sprzedaży towarów. W rezultacie przeprowadzania przez loterii promocyjnych będzie dochodziło do wydawania nagród podmiotom wylosowanym. Zasady i warunki udziału w loterii, sposób wyłaniania jej zwycięzców, zakres przyznawanych nagród oraz tryb ich wydawania będzie określał regulamin loterii promocyjnej.

Konkursy natomiast będą skierowane do wybranych klientów, którzy na zasadach określonych w regulaminie będą współzawodniczyli ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu w celu zdobycia nagród. Efektem końcowym przeprowadzenia konkursów będzie wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród laureatom. Zasady uczestnictwa w konkursie, szczegółowe zasady współzawodnictwa, zakres wygranych w konkursie oraz tryb ich wydawania będzie określony w regulaminie konkursu.

Spółka chciała wiedzieć czy na niej, jako wypłacającym nagrody w loterii oraz wygrane w konkursach na rzecz uczestników prowadzących działalność gospodarczą, będą ciążyły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to czy będzie miała obowiązek wystawiania informacji PIT-8AR. Jej zdaniem, przychody z tytułu uzyskanych nagród w loterii promocyjnej oraz wygranych w konkursach, uzyskane przez kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.f.). Z tego względu będą ciążyły na niej obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej lub nagrody oraz będzie ona zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikowi informacji PIT-8AR.

