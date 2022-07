NSA. PIT: Nie każda komórka lokatorska może stanowić wydatek mieszkaniowy

Koszt nabycia komórki lokatorskiej, która nie stanowi „pomieszczenia przynależnego” do samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, nie może zostać uznany za wydatek poniesiony na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W lutym 2018 r. podatniczka złożyła w Urzędzie Skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym 2017 (PIT-39). W zeznaniu wykazała dochód z odpłatnego zbycia działki. Środki otrzymane ze sprzedaży tej nieruchomości podatniczka zamierza przeznaczyć m.in. na zakup przynależności (komórka lokatorska) nieruchomości lokalowej będącej jej własnością, w którym to lokalu podatniczka mieszka. Komórka lokatorska znajduje się w tym samym budynku, co nieruchomość lokalowa.

W związku z powyższym podatniczka, we wniosku o interpretację, zapytała, czy ww. wydatek może być uznany za wydatek na własne cele mieszkaniowe w myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), a w związku z tym być objęty zwolnieniem z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f. za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem. Przepis ten wymienia jednak wyłącznie lokal mieszkalny oraz grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu związane z tym lokalem. W przepisie nie ma natomiast mowy o innych pomieszczeniach lub miejscach, nawet jeśli znajdują się w tym samym budynku co lokal mieszkalny. Miejsce ich położenia nie czyni z nich bowiem lokalu mieszkalnego, a tylko ten wymienił w katalogu wydatków ustawodawca. Zatem, nie będzie stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. wydatek poniesiony na zakup komórki lokatorskiej jako przynależności do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy następuje na podstawie odrębnej czynności prawnej aniżeli nabycie lokalu mieszkalnego, do którego podatniczce przysługuje prawo własności. Komórka lokatorska w żadnym wypadku nie jest lokalem mieszkalnym, a więc nie będzie służyć zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatniczki.

