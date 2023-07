NSA. Odsetki od udziału kapitałowego są przychodem z działalności

W złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka komandytowa wyjaśniła, że zgodnie z umową spółki każdy ze wspólników ma prawo żądać corocznie wypłacania odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka ponosi stratę. Wspólnicy wykonują przysługujące im prawo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu danego roku kalendarzowego. Dopuszczalne jest wypłacanie należnych odsetek w miesięcznych ratach. W przypadku złożenia przez wspólnika wniosku o wypłatę odsetek od udziału kapitałowego, spółka zobowiązana jest do wypłaty należnych odsetek od udziału kapitałowego. Komandytariuszem spółki jest wspólnik - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, zaś komplementariuszem spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym spółka zadała następujące pytania:

czy wypłata odsetek od udziału kapitałowego kwalifikowana powinna być do tego samego źródła co zysk wypłacony przez spółkę, a więc do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy wypłata odsetek od udziału kapitałowego powinna być kwalifikowana jako odsetki od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.).

Zdaniem spółki, wypłata odsetek od udziału kapitałowego kwalifikowana powinna być do tego samego źródła co zysk wypłacony przez spółkę, a więc do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W związku z tym spółka jako płatnik należne z tego tytułu zobowiązanie podatkowe odprowadzi bezpośrednio na rzecz właściwego urzędu skarbowego i przekazywać będzie do 20-go następnego miesiąca następującego po miesiącu wypłaconych odsetek od udziału kapitałowego w wysokości 19%, a udziałowiec otrzyma należne odsetki pomniejszone o odprowadzony do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Spółka na koniec roku kalendarzowego dokona rozliczenia udziałowca na dokumencie PIT-8AR.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w związku z wypłatą odsetek od udziału kapitałowego na rzecz jej wspólnika nie będą na niej ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka będzie miała jednak obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. (PIT-11).

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, a następnie do Naczelnego Sądu Admi...