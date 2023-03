NSA. Odliczenie VAT przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości

Użyty w art. 86 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług zwrot „dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej” należy rozumieć w ten sposób, że wykorzystywanie nieruchomości dla tych celów musi mieć charakter faktycznego wykorzystywania, a nie jedynie potencjalnego jej wykorzystywania do celów działalności gospodarczej podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego określił Gminie nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za grudzień 2011 r. Naczelnik stwierdził, że Gmina w złożonych korektach deklaracji VAT za grudzień 2011 r. uwzględniła podatek naliczony związany z inwestycją polegającą na budowie hali sportowej według wskaźnika 69,02%. Organ ustalił, że hala była od miesiąca października 2011 r. wykorzystywana nieodpłatnie na cele gminne (w celu realizacji zadań własnych Gminy), przede wszystkim dla celów prowadzenia zajęć w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych Gminy) oraz odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich, w celu komercyjnego wykorzystania hali, przy czym czynności opodatkowane VAT miały miejsce w miesiącach: październik - grudzień 2011 r. W NUS przyjęte przez Gminę parametry do wyliczenia wskaźnika uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową hali sportowej w znaczący sposób odbiegały od danych rzeczywistych, ustalonych na podstawie zebranego materiału dowodowego w zakresie wykorzystania hali do czynności opodatkowanych VAT. W związku z tym organ przyjął do wyliczenia kwoty podatku naliczonego przysługującego do odliczenia wskaźnik w wysokości 4,47%.

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję NUS i podwyższył wskaźnik według którego wyliczono kwotę podatku VAT do odliczenia do 7,29%.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Zdaniem WSA, prawidłowe jest stanowisko Gminy. Po pierwsze dlatego, że towar (w postaci instalacji c.o. oraz zamontowanych stabilizatorów ciśnienia przy kotłowni hali sportowej) służy zapewnieniu hali zdolności do użytkowania, a więc jest "wykorzystywany" w sposób ciągły do wykonywania czynności opodatkowanych, po drugie zaś dlatego, że sama hala jest w taki sam sposób (ciągły) wykorzystywana dla celów działalności gospodarczej Gminy, o czym świadczy treść regulaminu hali. Zawężenie pojęci...