NSA: Kara za wadliwe przygotowanie wysyłki towaru może być kosztem

Skoro ustawodawca wymienia wśród kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów jedynie te z tytułu wad dostarczanego towaru, to należy przyjąć, że kary umowne za wadliwość w zakresie zabezpieczenia, opakowania i dostarczenia towaru mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełniają przesłanki określone w art. 22 ust 1 ustawy o PIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która w ramach prowadzonej działalności dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na rzecz zagranicznych podmiotów, mających swoje siedziby na terytorium państw członkowskich UE innych niż terytorium Polski. W ramach działań mających na celu ogólne zwiększenie obrotów, jak i zwiększenie sprzedaży poszczególnych jej towarów, spółka zawarła z portalem sprzedażowym BA porozumienie w sprawie dodatków ("Allowance Agreement"). Zgodnie z porozumieniem BA ma prawo do zwrotu spółce, na koszt spółki, produktów, które: są uszkodzone, wadliwe, niezadowalającej jakości, lub które nie nadają się do żadnych celów, których sprzedawca zażądał w momencie dostawy, nie są zgodne z ustalonymi specyfikacjami, gwarancjami, podlegają wycofaniu od konsumentów. Dostarczanie towaru wymaga od spółki przestrzegania restrykcyjnych wytycznych BA w zakresie zabezpieczenia, opakowania i dostarczenia towarów. Gdy dostarczony towar nie spełni wytycznych spółka jest obciążana przez BA dodatkowymi opłatami.

Spółka chciała wiedzieć czy opłaty dodatkowe ponoszone na rzecz BA stanowią dla niej koszty uzyskania przychodu. Zdaniem spółki - tak, ponieważ mają związek z uzyskiwanymi przychodami i nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów podatkowych, w szczególności nie mieszczą się w zakresie regulacji art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: u.p.d.o.f.).

Zdaniem jednak Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydatki na pokrycie not obciążeniowych za dostarczane towary do sprzedaży przez portal sprzedażowy, które nie spełniają wymagań portalu, mieszczą się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, naliczane przez portal sprzedażowy dodatkowe opłaty obniżające należny przychód za sprzedane towary, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie opłaty te nie pomniejszają uzyskanego przez spółkę przychodu ze sprzedaży towarów podlegającego opodatkowaniu.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

WSA nie zgodził się z Dyrektorem KIS. Sąd stwierdził, że argumentem świadczącym o wadliwej interpretacji art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. dokonanej przez organ jest szczególny kontekst posłużenia się termine...