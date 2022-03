NSA: Exit tax nie od prywatnego majątku

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatniczka wskazała, że jest polskim rezydentem podatkowym. Podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana: "u.p.d.o.f."). Syn podatniczki posiada miejsce zamieszkania poza terytorium Polski i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jest rezydentem podatkowym w kraju swojego zamieszkania. Podatniczka jest wspólnikiem w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce. W ramach sukcesji rodzinnej planuje przekazać nieodpłatnie w formie darowizny całość lub część przysługujących jej udziałów w spółce na rzecz syna. Wartość tych udziałów będzie przekraczała 4 000 000 zł. Podatniczka nie prowadzi działalności gospodarczej. Wskutek tego zdarzenia Polska utraci w całości lub części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów w spółce, które stanowiłyby przedmiot darowizny.

W związku z powyższym podatniczka chciała wiedzieć, czy dokonanie przez nią darowizny udziałów w spółce na rzecz jej syna spowoduje po jej stronie powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 30da w związku z art. 30dh ust. 3 u.p.d.o.f. Jej zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Organ wskazał, że w analizowanym zdarzeniu dojdzie do nieodpłatnego przekazania (darowizna) innemu podmiotowi (synowi podatniczki nie będącemu polskim rezydentem podatkowym) składnika majątku położonego na terytorium Polski (udziałów w spółce przypisanych do terytorium Polski poprzez osobę ich właściciela - podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) i w związku z tym przekazaniem Polska utraci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku. Jednocześnie wartość rynkowa udziałów będzie przekraczała kwotę 4 000 000 zł (art. 30db ust. 1 w zw. z art. 30dh ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f.). Wobec tego zdaniem Dyrektora KIS zaistnienie opisanego zdarzenia będzie skutkować powstaniem po stronie podatniczki obowiązku podatkowego w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, stosownie do art. 30dh ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

WSA uchylił zaskarżoną...