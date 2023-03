NSA. Brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym a prawo do odliczenia 100% VAT

Podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem samochodu oraz od wydatków związanych z jego eksploatacją także za okres od dnia jego nabycia do dnia dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli w okresie użytkowania nie dokonywano w nim żadnych zmian oraz przez cały czas był użytkowany tylko w działalności gospodarczej do celów czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Spółka we wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego wskazała, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i że do prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochód ciężarowy. Samochód ten nabyła 25 listopada 2014 r., a następnie zarejestrowała w Urzędzie Komunikacji 27 listopada 2014 r. Podkreśliła, że zarówno w przeszłości jak i obecnie wykorzystuje samochód wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Samochód, o którym mowa we wniosku jest pojazdem, którego konstrukcja, zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Spółka wskazała także, że zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT jest to pojazd samochodowy, inny niż osobowy, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, wynika, że pojazd posiada 2 miejsca (siedzenia), łącznie z miejscem dla kierowcy i dopuszczalna ładowność pojazdu wynosi 1005 kg.

Spółka podała ponadto, że dokonała pełnego (100%) odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu oraz przez cały okres użytkowania samochodu dokonywała i nadal dokonuje odliczenia 100% podatku naliczonego, zawartego w fakturach potwierdzających nabycie paliwa oraz wydatki eksploatacyjne związane z używaniem tego pojazdu do działalności gospodarczej. Spółka podkreśliła, że dokonała pełnego odliczenia podatku naliczonego, pomimo nieprzeprowadzenia dodatkowego badania technicznego wykonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tą stację oraz pomimo braku odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT). Zaznaczyła jednak, że w styczniu 2018 r. uzyskała zaświadczenie, o którym stanowi art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i że na jego podstawie 23 stycznia 2018 r. dokonano odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy w stosunku do wydatków związanych z nabyciem samochodu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją za okres od dnia jego nabycia do dnia dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, przysługiwało jej prawo do odliczenia całego podatku naliczonego VAT. W jej opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Według organu interpretacyjnego spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego począwszy od dnia, w którym uzyskała odpowiednie zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów, na podstawie którego dokonano odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, tj. od 23 stycznia 2018 r. Natomiast do tego dnia przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%, określonego na fakturach dokumentujących wydatki eksploatacyjne związane z nabytym samochodem.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...