NSA. Bezpłatny nocleg i transport to przychód dla oddelegowanego pracownika

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się firma budowlano-montażowa prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju oraz poza granicami w branży energetycznej. Jej pracownicy, w celu realizacji projektów, są oddelegowani poza stałe miejsce pracy określone w umowie o pracę, a pracownikom, którzy w związku z oddelegowaniem utracili możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania firma zapewnia bezpłatne zakwaterowanie. Mając na uwadze, że projekty są realizowane w miejscach pozbawionych komunikacji miejscowej lub jest ona utrudniona firma zapewnia również bezpłatny transport z miejsca zakwaterowania pracownika do miejsca realizacji budowy/projektu.

Firma chciała wiedzieć czy jest zobowiązana do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń dokonywanych na rzecz danego pracownika a polegających na zapewnieniu pracownikowi bezpłatnego zakwaterowania w niedalekiej odległości od miejsca oddelegowania do pracy, a także zapewnieniu mu dowozu/transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca świadczenia pracy. Jej zdaniem - nie.

Organ podatkowy uznał jednak, że wartość ww. świadczeń stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Jest to przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b u.p.d.o.f. Jego otrzymanie przez pracownika, nakłada na firmę, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek od wartości tych świadczeń ustalonych z uwzględnieniem dni, w których pracownik po przyjęciu świadczenia od pracodawcy mógł z niego skorzystać (czyli niezależnie od stopnia faktycznego wykorzystania), ogólnej wartości świadczenia oraz liczby osób korzystających z danego świadczenia w tym samym czasie, a także zwolnień przedmiotowych. Natomiast w odniesieniu do świadczeń otrzymanych przez pracowników firmy z tytułu bezpłatnego dowozu do pracy, organ wskazał, iż nie ma do nich zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14a u.p.d.o.f. Nie jest bowiem spełniony warunek dotyczący rodzaju środka transportu (aby można było zastosować zwolnienie dowóz pracowników powinien odbywać się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewoz...