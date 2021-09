NSA. Bez umowy o sprawowanie opieki nad spadkodawcą nie ma ulgi mieszkaniowej

W czerwcu 2018 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynęło zeznanie podatkowe SD-3 o nabyciu przez podatniczkę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie to otrzymała od osoby niebędącej jej krewną. Do akt sprawy podatniczka dołączyła m.in. zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające fakt posiadania przez spadkodawczynię w dacie zgonu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot dziedziczenia, umowę o sprawowaniu opieki nad spadkobierczynią z podpisami notarialnie poświadczonymi w dniu 17 listopada 2014 r. oraz pisemne wyjaśnienie dotyczące spełniania przez nią warunków do skorzystania z tzw. "ulgi mieszkaniowej", określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: "u.p.s.d."). W piśmie tym podatniczka oświadczyła, że mimo iż umowa o opiekę nad spadkodawczynią zawarta została w dniu 17 listopada 2014 r., to stałą opiekę nad nią sprawowała już przed dniem jej sporządzenia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił podatniczce zobowiązanie podatkowe w kwocie prawie 40 tys. zł z uwagi na niespełnienie przez nią warunku do zastosowania ulgi mieszkaniowej, tj. brak sprawowania opieki nad spadkodawcą przez wymagany ustawą czas.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

WSA uznał, że wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) zasady w zakresie ulgi przysługującej spadkobiercom należącym do trzeciej grupy podatkowej, którzy sprawowali opiekę nad spadkodawcą, dotyczą zarówno spełnienia przez spadkobiercę warunków materialnoprawnych, do których należy nabycie - między inny...