NSA. Amortyzacja: Wycena budynku kupionego łącznie z gruntem

W kwietniu 2013 r. podatnik złożył zeznanie PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 2012 oraz zeznanie PIT-39. W lutym 2016 r. wobec podatnika przeprowadzona została kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. W związku z tym, że podatnik nie złożył korekty zeznania podatkowego, uwzględniającej ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości, Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie ww. rozliczenia i ostatecznie określił podatnikowi wyższą kwotę zobowiązania podatkowego za 2012 rok. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika US.

Dyrektor wskazał m.in., że za koszt uzyskania przychodów nie można było uznać kwoty stanowiącej odpisy amortyzacyjne od nieruchomości, będącej środkiem trwałym. Podatnik dokonywał bowiem odpisów amortyzacyjnych od łącznej wartości budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu pomimo tego, że zgodnie z art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) prawo wieczystego użytkowania gruntów nie podlega amortyzacji. Dyrektor stwierdził również, że podatnikowi nie przysługiwało prawo wyceny samego budynku na podstawie art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f., albowiem zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 jego wartość początkową winna stanowić cena nabycia budynku, a nie jego wyceny. Zatem odpisy amortyzacyjne dokonane od całości wartości nieruchomości nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, w związku z nieudokumentowaniem wartości nabytego w drodze kupna prawa własności budynku.

Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Podatnik zwrócił uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z sytuacją, w której ustalenie ceny nabycia środków trwałych nie jest możliwe, gdyż cena zakupu całości jest wartością znaną. W przypadku nabycia kilku środków trwałych za łączną wartość, to do kompetencji podatnika należy przypisanie wartości początkowej każdemu ze środków trwałych - jedynym warunkiem jest to, by ustalona wartość poszczególnych środków równała się łącznej wartości zapłaconej za te środki powiększonej o pozostałe koszty nabycia. W jego ocenie, postępowanie organów podatkowych, które nie uznały całej wartości odpisów amortyzacyjnych za koszt uzyskania przychodów jest nieprawidłowe, albowiem możliwe jest dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych.