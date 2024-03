Nowy system kaucyjny. Biznes apeluje o opóźnienie i zmiany w VAT

Wejście w życie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny powinno zostać przesunięte o rok, czyli na 1 stycznia 2026 r. – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Środowisko biznesowe apeluje też o to, by kaucja nie była włączana do podstawy opodatkowania VAT. O takie zmiany zaapelował do rządu także rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.