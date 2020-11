Nowy podatek od deszczu. Kiedy, kto, ile i jak obniżyć?

Do tej pory podatek od deszczu obowiązywał tylko właścicieli nieruchomości powyżej 3500 m 2 , które były zabudowane w 70%. W planowanym projekcie zmiany ustawy limit ten został jednak zmniejszony do zaledwie 600 m 2 . Podatek będą musieli zapłacić ludzie, u których zabudowane (domem, tarasem, parkingiem, garażem czy kostką brukową) jest przynajmniej 50 proc. działki. W przypadku tradycyjnych działek budowlanych nietrudno o przekroczenie tego limitu.

Interpelacja nr 11926 do ministra finansów, ministra klimatu i środowiska, ministra środowiska w sprawie tzw. podatku od deszczu

Szanowny Panie Ministrze,

do tej pory podatek od deszczu obowiązywał tylko właścicieli nieruchomości powyżej 3500 m2, które były zabudowane w 70%. Według docierających informacji limit w planowanym projekcie zmiany ustawy został jednak zmniejszony do zaledwie 600 m2.

Podatek będą musieli zapłacić ludzie, u których zabudowane (domem, tarasem, parkingiem, garażem czy kostką brukową) jest przynajmniej 50 proc. działki. W przypadku tradycyjnych działek budowlanych nietrudno o przekroczenie tego limitu. Pieniądze będą pobierać samorządy. Podatek obejmie tysiące właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, firm i zakładów pracy. Uderzy on głównie w mieszkańców nowych osiedli, gdzie deweloperzy zabudowali i wybrukowali każdy skrawek ziemi. Dotknie również przedsiębiorców, szkoły czy szpitale. Samorządy będą musiały zinwentaryzować działki i wyliczyć podatek.

Szanowny Panie Ministrze,

wprowadzenie podatku od deszczu będzie niosło za sobą wiele komplikacji i sprzeciwów wśród mieszkańców domów, bloków oraz dyrektorów szkół. Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Jaka jest opinia Pana Ministra w ww. kwestii? Kiedy podatek deszczowy ma wejść w życie i obowiązywać właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, firm i zakładów pracy? Na jakiej zasadzie samorządy będą pobierały opłatę? W jaki sposób i przez kogo będą wydatkowe wpływy z tego podatku? Jaka będzie roczna planowana kwota odprowadzanego podatku od deszczu? Czy skorzystanie z projektu "Moja Woda" bądź jakiejkolwiek retencji wpłynie na obniżenie stawki podatku od deszczu? Co w przypadku właścicieli, jeżeli działka jest w pełni zabudowana i nie można przeprowadzić inwestycji z zakresu małej retencji?

Posłanka Urszula Nowogórska

2 października 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 11926 w sprawie tzw. podatku od deszczu

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do otrzymanej w dniu 9 października b.r. interpelacji Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie tak zwanego „podatku od deszczu” nr K9INT11926, poniżej przedstawiam odpowiedź na zawarte w ww. interpelacji pytania:

Jaka jest opinia Pana Ministra na temat ww. kwestii? („podatek od deszczu”)

Na wstępie należy wskazać, że opłata za utraconą retencję, która leży w zainteresowaniu Pani Poseł, funkcjonuje obecnie w porządku prawnym. Opłata za utraconą retencję nazywana jest także opłatą za tzw. zabetonowanie. Opłata ta nie ma charakteru fiskalnego, tym samym nie jest podatkiem.

Przewiduje się, że w wyniku prac w ramach projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy w zakresie utraconej retencji, uzyskany zostanie szereg korzyści dla mieszkańców polskich miast i wsi, w tym również jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zakłada się bowiem wzrost retencji wód opadowych w zlewniach, co z kolei ograniczy zjawisko suszy na terenie całego kraju, a także pozwoli zapobiec podtopieniom i powodziom miejskim, a tym samym uniknąć strat materialnych, ale także zdrowotnych, wywoływanych przez te zjawiska. Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z danymi Instytutu Ochrony Środowiska PIB, wielkość strat w Polsce wynikająca ze zjawiska suszy oraz powodzi, które zostały poniesione w latach 2001-2016, oszacowano na kwotę ok. 78 miliardów złotych, zaś zgodnie z prognozami zmian klimatu, zjawiska te będą nasilać się w kolejnych latach wraz podnoszeniem się średniej temperatury powietrza.

Proponowane zmiany prawne dotyczące utraconej retencji będą skutkowały poprawą jakości życia mieszkańców oraz stanowić będą element wsparcia gmin w proklimatycznej transformacji, w tym przede wszystkim w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy poprzez rozwój retencji wód opadowych przy wykorzystaniu zielono-niebieskiej infrastruktury. Rozwój lokalnej retencji i zieleni na terenach zurbanizowanych przyczyni także się do zmniejszenia skutków zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz do łagodzenia skutków fal upałów. Warto mieć na uwadze, że w kontekście gospodarczym analizowane zmiany przepisów spowodują wzrost inwestycji w rozwój powierzchni zieleni i instalowanie urządzeń i rozwiązań do zatrzymania oraz magazynowania wody opadowej, które z kolei wygenerują przychody dla sektora budowlano-usługowego i producentów oraz dostawców ww. urządzeń.

Przewiduje się, że proponowane rozszerzenie adresatów opłaty za utraconą retencję oraz podniesienie stawek opłat, spowoduje podjęcie działań w zakresie rozwoju zielono-niebieskiej ...