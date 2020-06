Nowy plik JPK_VAT złożysz dopiero za październik 2020 r.

19 czerwca 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i określa nowy termin wejścia w życie obowiązku składania JPK_VAT z deklaracją. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu prezydentowi RP.

Przypomnijmy, że w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej wprowadzono już zmiany do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przesunięto wtedy m.in. termin wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r. Co oznaczało, że JPK_VAT, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną, mieli obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 lipca 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Zgodnie z ustawą zmieniającą, która czeka już tylko na podpis prezydenta, nowy JPK_VAT obowiązkowo będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r.

Tylko VAT-7 i VAT-7K

Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K; nie będą miały natomiast zastosowania do skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji...