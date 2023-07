Nowy pakiet ułatwień dla firm. Rząd zapowiada ograniczenie formalności

Do polskiego prawa wprowadzony zostanie pakiet przepisów ułatwiających zakładanie działalności gospodarczej i upraszczających zasady prowadzenia firm – wynika z projektu przygotowanego przez resort rozwoju i technologii. Projekt nowej ustawy został już przyjęty przez rząd, a większość zmian ma wejść w życie z początkiem 2024 r.

– Zależy nam na tym, żeby prowadzenie w Polsce firmy było łatwiejsze, a obowiązujące przepisy nie ograniczały przedsiębiorców, tylko im pomagały. Dlatego proponujemy m.in. zasadę „one in, one out”, tzn., że wprowadzając nowy obowiązku dla przedsiębiorców, będziemy dążyć do zniesienia innego. Kolejnym rozwiązaniem jest zasada miesięcznego vacatio legis dla przepisów gospodarczych. Znosimy także drobniejsze utrudnienia m.in. ograniczamy konieczność posługiwania się pieczątką – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Pakiet składa się z czterech głównych części, które zakładają łatwiejsze rozpoczynanie działalności, prostsze zasady prowadzenia firmy, usprawnienie sukcesji w przedsiębiorstwach i przyjazne prawo gospodarcze.

Zgodn...