Nowe zasady liczenia "chorobowego" a choroby przewlekłe

Interpelacja nr 32034 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zweryfikowania wprowadzonych zmian w przepisach regulujących długość wypłacania zasiłku chorobowego

Szanowna Pani Minister!

Od stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady liczenia tzw. okresu zasiłkowego, czyli okresu, w którym ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w sytuacji stwierdzenia przez lekarza jego niezdolności do pracy. Zmiany te w znaczący sposób ograniczają możliwość długotrwałego pozostawania na zasiłku chorobowym z powodu niezdolności do pracy. Do końca 2021 roku wszystkie jednostki chorobowe ubezpieczonego były liczone w oddzielnych limitach, natomiast po zmianach wszystkie przerwy chorobowe ubezpieczonego będą wliczały się do jednego limitu.

Po nowelizacji przepisów prawa ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w bardzo ciężkiej sytuacji znalazły się wszystkie osoby przewlekle chore, w tym przede wszystkim osoby z chorobą nowotworową. W trakcie leczenia choroby nowotworowej i jej nawrotów ubezpieczony kilkukrotnie może mieć zalecenia izolacji np. ze względu na obniżoną odporność, zaniechania aktywności fizycznej lub całkowitego odpoczynku i regeneracji po przebytych zabiegach operacyjnych. W tym miejscu należy dodatkowo podkreślić, iż w wielu przypadkach u osób chorujących na choroby onkologiczne pojawiają się poważne problemy psychiczne. Wynikają one z konieczności zaakceptowania sytuacji, w jakiej się oni znaleźli, a to z kolei często prowadzi do pojawienia się objawów silnej depresji z myślami samobójczymi włącznie. Wymienione powyżej sytuacje prowadzą do bezwzględnej konieczności przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Zmiana przepisów spowodowała, iż osoby chorujące przewlekle, w tym na choroby nowotworowe obawiają się, iż pozostaną one pozbawione środków finansowych ze względu na zmieniony sposób przeliczania okresu chorobowego.

W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: