Nowe przepisy ws. luki płacowej i informowania o płacach coraz bliżej

Parlament Europejski przyjął w tym tygodniu nowe regulacje dotyczące luki płacowej między kobietami i mężczyznami, a także informowania o wynagrodzeniach. Firmy, w których taka luka płacowa przekracza 5 proc., zostaną zobowiązane do wdrożenia odpowiednich zmian. Ważną nowością będzie też zakaz tajemnicy wynagrodzenia.

Nowe przepisy przewidują, że struktury płac, pozwalające na porównywanie wynagrodzeń, będą musiały opierać się na kryteriach neutralnych płciowo. Podobnie neutralne mają być również systemy oceny i klasyfikacji wchodzących w skład tego typu struktur. Analogicznie będzie z ogłoszeniami o naborze i nazwami stanowisk pracy, podczas gdy same procesy rekrutacyjne mają być niedyskryminacyjne.

Zgodnie z szykowanymi przepisami, jeśli sprawozdania z wynagrodzeń wykażą lukę płacową między kobietami a mężczyznami na poziomie 5 proc., to pracodawca zostanie zobowiązany do przeprowadzenia oceny wynagrodzeń we współpracy z przedstawicie...