Nowe przepisy dotyczące waloryzacji wynagrodzeń w zamówieniach publicznych

Do przepisów dotyczących zamówień publicznych wprowadzono nowe regulacje odnoszące się m.in. do waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Zmiany przewidują m.in. wskazanie wyraźnych podstaw do waloryzacji w sytuacji braku klauzuli w umowie. Ustawodawcy wskazują, że nowe regulacje powinny poprawić pozycję wykonawców w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów realizacji zamówień.