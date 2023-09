Nowe obowiązki przedsiębiorców posługujących się produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Od 1 lipca 2024 r. część przedsiębiorców pracujących w branży HORECA będzie zobowiązana do zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami.

Interpelacja nr 43932 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wyjaśnienia i doprecyzowania nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców, m.in. sektora gastronomicznego i HoReCa (hotele, restauracje i catering), w ramach ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Obecna wartość rynku gastronomicznego i HoReCa w Polsce, zgodnie z szacunkami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wynosi ponad 25,9 mld zł. Rynek gastronomii w Polsce to przede wszystkim małe i średnie firmy, które zatrudniają blisko milion pracowników. Co istotne, coraz większy wolumen sprzedaży produktów przez lokale gastronomiczne jest realizowany przez kanały sprzedaży na wynos i w dostawie.

Nowy art. 3b ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu:

„Art. 3b. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach, zwanej dalej »opłatą«. […] 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami, wytworzonych z materiałów innych ni...