Niższy VAT na LPG pomógłby w walce ze smogiem, ale...

Prostota systemu stawek wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przejawia się m.in. w stosowaniu takiej samej stawki podatku dla całych grup towarowych (według zasady: taka sama stawka dla takich samych/podobnych towarów/usług). Przy konstruowaniu przepisów przyjęto założenie, że surowce energetyczne i wszelkie postacie energii zostaną, co do zasady, objęte jedną stawką w wysokości 23%. Zatem, brak jest możliwości wprowadzenia stawki obniżonej na gaz grzewczy LPG - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 150 do ministra finansów w sprawie zmiany stawki VAT na gaz grzewczy LPG

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z narastającym i powtarzającym się co roku smogiem i pogarszaniem się jakości powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, należy zastanowić się, jak skutecznie zaradzić temu problemowi. Niestety najczęstszym źródłem ogrzewania domów jednorodzinnych nadal jest węgiel. Według wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego stąd pochodzi aż 52% wszystkich emisji pyłów PM10 i 87% emisji benzoapirenu.

W dopiero projektowanych i nowo budowanych domach jednorodzinnych coraz popularniejszą formą ogrzewania staje się gaz ziemny. Wydaje się on również bardziej ekonomicznym sposobem. Niekiedy jednak największym problemem jest to, że wymaga on dostępu do sieci gazowej, co nie zawsze jest możliwe. W takim przypadku istnieje możliwość skorzystania z rozwiązania ogrzewania gazowego w postaci skroplonej mieszaniny propanu i butanu - gazu LPG. W odróżnieniu od instalacji na gaz ziemny LPG wymaga wybudowania przydomowego zbiornika, który najczęściej jest używany na zasadzie dzierżawy od dostawców, którzy zapewniają także transport paliwa. Koszty ogrzewania przy wykorzystaniu gazu LPG są wyższe niż w przypadku gazu ziemnego, ale niższe niż w przypadku oleju opałowego lub energii elektrycznej. Ze względu na brak emisyjności jest on o wiele korzystniejszy dla środowiska niż węgiel lub inne źródła opałowe wysokoemisyjne.

W przeważającej mierze o wyborze sposobu ogrzewania budynku dla wielu osób decyduje nie wpływ na środowisko, tylko jego opłacalność i koszt końcowy ponoszony przez konsumenta. Dlatego zachętą dla osób, które stoją przed decyzją wyboru sposobu ogrzewania bądź jego zmiany, powinny być odczuwalny wynik finansowy i oszczędności pozostające w kieszeni, co przy okazji niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: Czy możliwe jest obniżenie do 8% stawki VAT od gazu grzewczego LPG w ramach zachęty do zmiany sposobu grzewczego w przypadku infrastruktury bez podłączenia instalacji gazu ziemnego?

Poseł Tomasz Piotr Nowak

14 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 150 w sprawie zmiany stawki VAT na gaz grzewczy LPG

Szanowna Pani Marszałek

Odpowiadając na zapytanie nr 150 Pana posła Tomasza Piotra Nowaka z 22 stycznia br. w sprawie zmiany stawki VAT na gaz grzewczy LPG, uprzejmie informuję i wyjaśniam, co następuje:

Przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem prawa Unii Europejskiej, a Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania acquis communautaire. W odniesieniu do podatku od towarów i usług oznacza to przestrzeganie postanowień przede wszystkim dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 200...