Niezamierzony przelew na rachunek spoza Białej Listy VAT a koszty podatkowe

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozbawiają podatnika możliwości dokonania ponownych płatności tym razem na rachunek bankowy widniejący na Białej Liście w celu możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, ponowne uregulowane należności, z zachowaniem zasad określonych w art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, skutkuje zachowaniem prawa do uznania wydatków z tak przeprowadzonych transakcji jako kosztu uzyskania przychodu.

We wniosku o interpretację przedsiębiorczyni wyjaśniła, że w 2021 r. dokonała zakupów u swojego kontrahenta w związku z czym zostały przez niego wystawione faktury zakupowe. Należności wynikające z tych faktur opłaciła na podany na nich rachunek bankowy, który jak się w terminie późniejszym okazało nie figurował na tzw. Białej Liście VAT (liście podatników czynnych podatku VAT wraz z wykazem ich rachunków bankowych).

Wobec powyższego, przedsiębiorczyni zawarła ze swoim kontrahentem porozumienie, na mocy którego otrzymała od niego informację o rachunku rozliczeniowym, który figuruje na Białej Liście VAT oraz otrzymała od niego 2 listopada 2023 r. zwrot wcześniej zapłaconych kwot, a 3 listopada przedsiębiorczyni dokonała ponownej zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta figurujący na Białej Liście.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni zapytała, czy w sytuacji gdy pierwotnie dokonała płatności na konto bankowe kontrahenta niewidniejące na Białej Liście i nie złożyła przy pierwszej zapłacie należności na ten rachunek, zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a następnie, po otrzymaniu zwrotu tych płatności od kontrahenta, dokonała ponownego przelewu powyższych kwot na rzecz kontrahenta, tym razem na rachunek widniejący na Białej Liście, to czy ma możliwość zaliczenia poniesionych wydatków związanych z zakupem usług od kontrahenta do kosztów uzyskania przychodów w 2023 r., tj. do niestosowania sankcji przewidzianej w art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od osób fizycznych. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Stosownie zaś do ust. 2 tego artykułu, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy ...