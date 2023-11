Niedziele handlowe w grudniu. Związkowcy i pracodawcy mają odmienne pomysły

W Sejmie trwają prace nad zmianami dotyczącymi niedziel handlowych w grudniu br. Rząd zaproponował przeniesienie w tym roku takiej niedzieli z 24 na 10 grudnia. Środowisko pracodawców apeluje o to, by zrezygnować z ograniczenia otwarcia godzin pracy w tym dniu do godz. 14.00. Z kolei związkowcy z NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniają pomysł uczynienia z 24 grudnia dnia wolnego od handlu, ale jednocześnie są przeciwko wyznaczeniu 10 grudnia na zastępczą niedzielę handlową.