Najem prywatny za pośrednictwem portalu internetowego na ryczałcie

Podatnik jest zatrudniony na etacie i planuje dodatkowo wynajmować za pośrednictwem portalu internetowego mieszkanie. Czy w takiej sytuacji można zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Czy jeżeli umowy najmu nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może obliczyć podstawę opodatkowania, odejmując koszty wymienione poniżej a od przychodu, gdy umowa najmu nie mówi, że najemca jest zobowiązany do ich pokrycia, a opłaca je podatnik z uzyskanego przychodu lub środków własnych?

W związku z wynajmem mieszkania ponoszone są następujące wydatki:

1) opłaty związane z eksploatacją nieruchomości wpłacane na rzecz Biura Zarządzania Nieruchomościami i Wspólnoty Mieszkaniowej zawierające zaliczki na:

a) koszty utrzymania nieruchomości wspólnej,

b) koszty utrzymania nieruchomości wspólnej - garaż,

c) utrzymanie czystości (garaż),

d) wywóz nieczystości - opłata za odpady komunalne,

e) fundusz remontowy,

f) fundusz remontowy - garaż,

g) utrzymanie stacji uzdatniania wody.

2) opłata za gaz wg licznika,

3) opłata za energię elektryczną wg licznika,

4) opłata za wodę użytkową i odprowadzenie ścieków wg wskazań licznika,

5) opłata abonamentowa za internet i telewizję IP,

6) opłata za abonament RTV,

7) podatek od nieruchomości,

8) ubezpieczenie nieruchomości,

9) opłata pobierana przez portal za obsługę ogłoszenia i umowy najmu.

Odpowiedź:

Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zasadą jest zatem kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą” - kwalifikuje je do przychodów z działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”.

W świetle art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyc...